В Николаевской области сообщили о новых повреждениях инфраструктуры региона

В детстве знаменитый учёный не был вундеркиндом. Многие сомневались в его полноценности, а его мать даже подозревала врождённое уродство своего ребёнка (у Эйнштейна была большая голова).

В школе, где будущий гений зарекомендовал себя замкнутым, ленивым, медлительным и почти ни на что не способным, все смеялись над ним. А учителя говорили, что из Альберта никогда и ничего путного не выйдет.

Эйнштейн так и не получил аттестата об образовании в гимназии, однако заверил родителей, что сам сможет подготовиться к поступлению в Высшее техническое училище (Политехникум) в Цюрихе. Но с первого раза он провалился.

Всё-таки поступив в Политехникум, студент Эйнштейн очень часто прогуливал лекции, читая в кафе журналы с последними научными теориями.