В Николаевской области сообщили о новых повреждениях инфраструктуры региона
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о новых «прилётах» со стороны России по объектам инфраструктуры региона.
23 октября глава Николаевской области Виталий Ким в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что Вооружённые силы продолжили наносить удара по объектам инфраструктуры региона.
Ким заявил, что в в результате «прилётов» со стороны России в нескольких населённых пунктах Николаевского и Первомайского районов были повреждены объекты критической инфраструктуры,
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В детстве знаменитый учёный не был вундеркиндом. Многие сомневались в его полноценности, а его мать даже подозревала врождённое уродство своего ребёнка (у Эйнштейна была большая голова).
В школе, где будущий гений зарекомендовал себя замкнутым, ленивым, медлительным и почти ни на что не способным, все смеялись над ним. А учителя говорили, что из Альберта никогда и ничего путного не выйдет.
Эйнштейн так и не получил аттестата об образовании в гимназии, однако заверил родителей, что сам сможет подготовиться к поступлению в Высшее техническое училище (Политехникум) в Цюрихе. Но с первого раза он провалился.
Всё-таки поступив в Политехникум, студент Эйнштейн очень часто прогуливал лекции, читая в кафе журналы с последними научными теориями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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