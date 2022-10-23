Макдоналдс позавидовал бы: какой фастфуд был в СССР

Во времена Советского Союза в стране все было своим: музыка, кино и, разумеется, фастфуд.

Считается, будто фастфуд пришел в Россию вместе с Макдоналдсом. Но на самом деле он был еще в СССР - правда, в другой интерпретации. Вместо бургеров – чебуреки, вместо ход-догов – сосиска в тесте, вместо колы - компот.

Первая "быстрая еда" появилась в 1936 году. Такой формат питания инициировал нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян после поездки в Америку.

Министру понравились американские «хамбургеры» – мясные котлеты в булке. Блюдо было простым, но при этом сытным и недорогим. Для его производства закупили 25 специальных машин.

Новый фастфуд продавали в киосках в крупных городах. Особых названий блюдо не имело: «хамбургер» звучало непонятно для советского человека, зато «горячая булочка с котлетой» прижилось.

Еще один вариант быстрой еды - чебуреки. Первая чебуречная появилась в Москве в 1957 году, а потом и в других городах СССР. Все закусочные выглядели примерно одинаково: небольшие, с высокими столами.

Стульев не было, ведь заведения были рассчитаны на быстрый перекус. Один чебурек стоил 15 копеек.

Пончики и пирожки тоже имели большой спрос у советских граждан. Разница заключалась в том, что у пончиков была сладкая начинка, у пирожков - сытная вроде мясной, рисовой, картофельной.

К фастфуду также можно отнести и бутерброды, которые нередко подаются как быстрая закуска.