Обозреватели The Atlantic заявили, что британские премьер-министры погрузили Соединённое Королевство в состояние шока.

23 октября обозреватели американского журнала The Atlantic заявили, что Великобритания в настоящее время попала в ловушку беспорядочного и неумелого управления, которое делает её беднее и слабее из-за безрассудных действий премьер-министров.

Авторы считают, что список виновных в погружении Соединённого Королевства в состояние шока включает в себя не только ушедшую в отставку Лиз Трасс и её канцлера Казначейства Квази Квартенга, но и её предшественники Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон.