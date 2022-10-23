Atlantic: политики Великобритании погрузили страну в состояние шока
2022-10-23 17:31
Обозреватели The Atlantic заявили, что британские премьер-министры погрузили Соединённое Королевство в состояние шока.
23 октября обозреватели американского журнала The Atlantic заявили, что Великобритания в настоящее время попала в ловушку беспорядочного и неумелого управления, которое делает её беднее и слабее из-за безрассудных действий премьер-министров.
Авторы считают, что список виновных в погружении Соединённого Королевства в состояние шока включает в себя не только ушедшую в отставку Лиз Трасс и её канцлера Казначейства Квази Квартенга, но и её предшественники Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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