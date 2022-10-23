Глава Саксонии рассказал, что в немецкой экономике формируется цунами
2022-10-23 17:56
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Bild am Sonntag, рассказал, что компании в Германии сейчас вынуждены бороться за выживание из-за дорогих энергоносителей.
Кречмер призвал задуматься, какими будут последствия санкций против России для немецкой экономики.
По его словам, в экономическом секторе формируется цунами, и многие предприятия не выдержат этой борьбы.
Премьер сказал, что правительству следует не только сохранить три действующие атомные станции, но и запустить еще две, чтобы снизить цены на энергию.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Рукопись с автографом Чарльза Дарвина собираются продать на аукционе за 800 000 долларов
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты