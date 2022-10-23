Глава Саксонии рассказал, что в немецкой экономике формируется цунами

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Bild am Sonntag, рассказал, что компании в Германии сейчас вынуждены бороться за выживание из-за дорогих энергоносителей.

Кречмер призвал задуматься, какими будут последствия санкций против России для немецкой экономики.

По его словам, в экономическом секторе формируется цунами, и многие предприятия не выдержат этой борьбы.

Премьер сказал, что правительству следует не только сохранить три действующие атомные станции, но и запустить еще две, чтобы снизить цены на энергию.