Илон Маск обвинил Washington Post в лицемерии

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Washington Post о его сложных взаимоотношениях с Белым домом.

23 октября глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём аккаунте Twitter высказался по поводу недавней публикации американской газеты Washington Post о его сложных взаимоотношениях с американским правительством.

Маск согласился с одним из осудивших статью WP пользователем Twitter, который заявил, что «демократия умирает, когда влиятельные люди используют журналистику для защиты интересы властей, хотя по идее, должны защищать интересы обычного человека» и указал на лицемерие американского издания.