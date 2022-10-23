Илон Маск обвинил Washington Post в лицемерии
2022-10-23 18:01
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Washington Post о его сложных взаимоотношениях с Белым домом.
23 октября глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём аккаунте Twitter высказался по поводу недавней публикации американской газеты Washington Post о его сложных взаимоотношениях с американским правительством.
Маск согласился с одним из осудивших статью WP пользователем Twitter, который заявил, что «демократия умирает, когда влиятельные люди используют журналистику для защиты интересы властей, хотя по идее, должны защищать интересы обычного человека» и указал на лицемерие американского издания.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Рукопись с автографом Чарльза Дарвина собираются продать на аукционе за 800 000 долларов
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты