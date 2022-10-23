В Кишиневе протестующие пытаются прорвать кордон полиции и пройти на центральную площадь
2022-10-23 18:01
В столице Молдовы Кишиневе участники протестов пытаются прорвать кордон полиции, чтобы попасть на центральную площадь города и провести антиправительственный митинг.
Представители партии «Шор», которая организовала акцию, запросили у властей разрешение, чтобы провести на центральной площади бессрочную протестную акцию.
Эта площадь находится непосредственно перед зданием правительства. Но им рекомендовали провести акцию в сквере у парламента.
Местная полиция не пускает протестующих у площади и предупреждает о возможности провокаций.
Опубликовано: Светлана Репина
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