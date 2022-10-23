В Кишиневе протестующие пытаются прорвать кордон полиции и пройти на центральную площадь

В столице Молдовы Кишиневе участники протестов пытаются прорвать кордон полиции, чтобы попасть на центральную площадь города и провести антиправительственный митинг.

Представители партии «Шор», которая организовала акцию, запросили у властей разрешение, чтобы провести на центральной площади бессрочную протестную акцию.

Эта площадь находится непосредственно перед зданием правительства. Но им рекомендовали провести акцию в сквере у парламента.

Местная полиция не пускает протестующих у площади и предупреждает о возможности провокаций.