Конструктор рассказал о пути повышения боевых возможностей ОТРК «Искандер»

Генеральный директор научно-конструкторского бюро машиностроения высказался о повышении возможностей ОТРК «Искандер».

В интервью телепередач "Военная приемка" генеральный директор научно-конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин высказался о повышении возможностей ОТРК «Искандер». Основной упор следует делать на улучшение технических характеристик ракет, считает эксперт.

"Благодаря совершенной инфраструктуре, созданной под "Искандер", комплекс сможет прослужить не менее 30 лет и при этом постоянно наращивать свои боевые возможности", - убежден Кашин.

Основное предназначение комплекса «Искандер» - уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов противника.