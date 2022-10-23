Конструктор рассказал о пути повышения боевых возможностей ОТРК «Искандер»
Генеральный директор научно-конструкторского бюро машиностроения высказался о повышении возможностей ОТРК «Искандер».
В интервью телепередач "Военная приемка" генеральный директор научно-конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин высказался о повышении возможностей ОТРК «Искандер». Основной упор следует делать на улучшение технических характеристик ракет, считает эксперт.
"Благодаря совершенной инфраструктуре, созданной под "Искандер", комплекс сможет прослужить не менее 30 лет и при этом постоянно наращивать свои боевые возможности", - убежден Кашин.
Основное предназначение комплекса «Искандер» - уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов противника.
Опубликовано: Максим Алексеев
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