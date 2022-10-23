Стремоусов рассказал о теракте на улице Херсона
2022-10-23 18:06
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в городе произошел теракт.
По его словам, взорвалось самодельное взрывное устройство, которое было привязано к столбу.
В результате один человек погиб, трое были ранены. Кроме того, был поврежден автомобиль, который стоял рядом.
По данным Минздрава, пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Опубликовано: Светлана Репина
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