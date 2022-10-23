51-летняя Светлана Пермякова вышла замуж за 34-летнего Максима Скрябина
Актриса призналась, что для нее это очень важное событие, и ей давно хотелось надеть белое платье.
Светлана Пермякова, которую зрители помнят по роли медсестры Любы в киносериале «Интерны», в отношениях с продюсером свыше 12 лет. Они воспитывают совместную дочь Варвару, которая в этом году стала пятиклассницей, сообщает Космополитен.
Роман пары развивался с попеременным успехом: когда ребенку было 3 года, ее родители разошлись. Однако потом опять решили воссоединиться.
А теперь пришла очередь свадьбы. Актриса предстала перед поклонниками в свадебном платье и фате. Она не скрывает, что долго ждала этого события.
"Представляете, 51 год? Но мне не стыдно называть свой возраст. Очень хотелось белое свадебное платье. И, наконец, это красивое свадебное платье на мне", - обратилась Пермякова к поклонникам, не скрывая слез.
В Сети бывшую КВНщицу засыпали поздравлениями. "Светочка, с днём свадьбы, поздравляю!", "Невеста красавица", "Очень красиво выглядите, поздравляю с этим торжественным мероприятием", - написали блогеры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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