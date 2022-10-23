Умерла народная артистка РСФСР Галина Писаренко

На 89-м году жизни скончалась российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко.

В воскресенье, 23 октября 2022 года, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о смерти звезды советской и российской оперной сцены Галины Песаренко.

Церемония гражданской панихиды по ушедшей из жизни в возрасте восьмидесяти восьми лет Песаренко состоится 26 октября в фойе Большого зала Московской консерватории.