Умерла народная артистка РСФСР Галина Писаренко
2022-10-23 18:08
На 89-м году жизни скончалась российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко.
В воскресенье, 23 октября 2022 года, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о смерти звезды советской и российской оперной сцены Галины Песаренко.
Церемония гражданской панихиды по ушедшей из жизни в возрасте восьмидесяти восьми лет Песаренко состоится 26 октября в фойе Большого зала Московской консерватории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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