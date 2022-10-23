Amnesty International протестует против чемпионата мира по футболу в Катаре

На арт-мероприятии у Бранденбургских ворот Amnesty International обратила внимание на нарушения прав человека в Катаре почти за месяц до начала чемпионата мира по футболу.

Организация призвала мировой руководящий орган ФИФА взять на себя ответственность и добиваться компенсации.

Участники протеста протянули бельевую веревку и развесили футболки с такими терминами, как цензура прессы, принудительный труд, дискриминация, запрет профсоюзов и произвол. Катар примет чемпионат мира по футболу с 20 ноября по 18 декабря.

Богатый эмират неоднократно подвергался критике за систематические нарушения прав человека и эксплуатацию мигрантов. По данным Amnesty International, в Катаре живут и работают около двух миллионов рабочих-мигрантов, и сотни тысяч из них участвуют в проектах чемпионата мира по футболу. Правительство отвергает обвинения и ссылается на реформы в пользу рабочих.

Amnesty International требует, чтобы ФИФА создала компенсационный механизм под девизом «Футбол да. Эксплуатация №_».