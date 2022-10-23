Лидер ЛДПР грубо ответил на призывы Владимира Зеленского ударить по Кремлю

Леонид Слуцкий высказал свое мнение о президенте Украины и обвинил его в развязывании третьей мировой войны.

В своем Telegram-канале Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий грубо ответил Владимиру Зеленскому на его призывы "ударить по Кремлю, если Москва ударит по Банковой". Депутат назвал президента Украины "марионеткой", который толкает своих "кукловодов" к третьей мировой войне.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих кукловодов к третьей мировой", - сказал депутат.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что в случае ударов по Кремлю, Россия ответит, а это приведет к прямому столкновению Москвы и НАТО.