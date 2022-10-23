Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком
2022-10-23 18:50
Создатель проекта WarGonzo, российский журналист Семён Пегов получил ранение в боях под Донецком.
23 октября Telegram-канал WarGonzo заявил, что военный корреспондент Семён Пегов получил ранение в ногу в боях под Донецком и экстренно госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своём пресс-релизе сообщил, что жизни получившего ранение Семёна Пегова ничего не угрожает.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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