Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком

Создатель проекта WarGonzo, российский журналист Семён Пегов получил ранение в боях под Донецком.

23 октября Telegram-канал WarGonzo заявил, что военный корреспондент Семён Пегов получил ранение в ногу в боях под Донецком и экстренно госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своём пресс-релизе сообщил, что жизни получившего ранение Семёна Пегова ничего не угрожает.