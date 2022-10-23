56-летняя певица Татьяна Овсиенко задумалась о материнстве

Звезда девяностых считает, что возраст этому не помеха. По словам артистки, ее материнская любовь осталась нерастраченной.

Татьяна Овсиенко в свои 56 лет еще не познала радость материнства. Звезда воспитала приемного сына Игоря, однако своих детей у Татьяны не было, сообщает Экспресс газета.

А недавно заслуженная артистка РФ заявила, что она готовится стать мамой, при этом возраст ее совсем не смущает. Если потребуется, она готова даже прибегнуть к услугам суррогатной матери.

«С Сашей думаем об общих детях. Муж предлагает суррогатную мать. Девочка или мальчик, неважно - кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — поделилась Татьяна Николаевна.

Певица и ее первый супруг Владимир Дубовицкий в 1999 году усыновили мальчика с пороком сердца. Пара оплатила дорогостоящую операцию, и практически вытащила с того света ребенка, который сумел зажить нормальной жизнью, а в 2015 году сам стал отцом.

Артистка разошлась с Дубовицким в 2007 году, ее нынешний спутник - «авторитетный» бизнесмен Александр Меркулов, отбывший срок за участие в Тамбовской ОПГ. Он недавно вышел на свободу и намерен начать новую жизнь.