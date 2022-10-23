Кулеба: Киев не собирается применять «грязную бомбу»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность применения киевским режимом «грязной бомбы».

23 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном аккаунте Twitter прокомментировал информацию Министерства обороны РФ о возможных провокациях со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

Кулеба утверждает, что Украина является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняет все возложенные на неё обязательства, что исключает возможность использования «грязной бомбы» ВСУ.