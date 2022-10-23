Бен Уоллес заявил в незаинтересованности Украины в эскалации конфликта

2022-10-23 19:05

Министр обороны Великобритании высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта.

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта. 

"Мы как и другие страны мирового сообщества поддерживаем Украину в ее стремлении к деэскалации конфликта", - написал Уоллес.

В разговоре с Сергеем Шойгу британский министр выразил готовность оказать содействие в урегулировании конфликта.

Опубликовано: Максим Алексеев