Бен Уоллес заявил в незаинтересованности Украины в эскалации конфликта

Министр обороны Великобритании высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта.

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта.

"Мы как и другие страны мирового сообщества поддерживаем Украину в ее стремлении к деэскалации конфликта", - написал Уоллес.

В разговоре с Сергеем Шойгу британский министр выразил готовность оказать содействие в урегулировании конфликта.