Бен Уоллес заявил в незаинтересованности Украины в эскалации конфликта
2022-10-23 19:05
Министр обороны Великобритании высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта.
Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес высказал мнение о нежелании Киева предпринимать действия, которые могут привести к эскалации конфликта.
"Мы как и другие страны мирового сообщества поддерживаем Украину в ее стремлении к деэскалации конфликта", - написал Уоллес.
В разговоре с Сергеем Шойгу британский министр выразил готовность оказать содействие в урегулировании конфликта.
Опубликовано: Максим Алексеев