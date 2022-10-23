Берлин предупредил, что места для размещения беженцев закончились и не только в столице

Бургомистр Берлина Франциска Гиффи считает, что столица находится на грани своих возможностей, когда дело доходит до приема беженцев, сообщает издание «Bild am Sonntag».

«Мы, города-государства в частности, и особенно Берлин как главная достопримечательность, к настоящему времени почти исчерпали свои возможности (...)», — сообщила она в интервью.

В Берлине первую помощь получили 340 000 украинцев, 100 000 сейчас проживают в столице.

Гиффи потребовала: «Нам срочно нужно больше федеральной недвижимости, чтобы хорошо разместить людей, финансовая поддержка огромных расходов и справедливое распределение по всей Германии».

Генеральный директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заявил газете, что нужны не просто резолюции, а конкретные меры. Возможности размещения ограничены: «Уже сдаются гостиничные номера и готовится коллективное размещение, например, в спортзалах».

В Берлине в пятницу открылось новое жилье в Моабите. По данным Государственного управления по размещению беженцев (LAF), первоначально в бывшей гостинице размещалось около 60 человек. Пресс-секретарь предположила в воскресенье, что максимальная вместимость в 300 человек будет достигнута в ближайшие дни.

Службы по размещению пытаются найти дополнительное жилье. По словам сенатора по социальным вопросам Кати Киппинг, за последние несколько месяцев было создано около 6000 новых мест в приемных и социальных учреждениях, так что в общей сложности их стало 27 700.