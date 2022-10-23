Депутат Госдумы РФ Слуцкий сравнил поведение Зеленского с агонией

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале написал, что поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на агонию.

Таким образом Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о том, что за ударом по Банковой в Киеве должен последовать удар по Кремлю.

Слуцкий назвал Зеленского «марионеткой», которая подталкивает западных кукловодов к третьей мировой войне.

Депутат отметил, что в последнее время все больше западных политиков критикуют финансовую и военную поддержку Украины.