ВОЗ предупреждает, что воздействие токсинов окружающей среды приводит к неврологическим расстройствам

ВОЗ предупреждает, что рост неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, может быть вызвано воздействием токсинов окружающей среды.

На конференции в воскресенье, 23 октября, ведущие неврологи и нейробиологи страны рассказали о недавних исследованиях, направленных на понимание роли токсинов окружающей среды – загрязнения воздуха, пестицидов, микропластиков, химических веществ и многого другого – таких распространенных заболеваниях, как деменция и нарушения детского развития.

Некоторый контакт с токсинами окружающей среды неизбежен, учитывая распространение пластмасс и химических загрязнителей, а также нерациональный подход людей к переработке пластика.