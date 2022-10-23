Уоллес: Киев не будет использовать грязную бомбу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Украины не будут идти на дополнительную эскалацию конфликта и взрывать грязную бомбу.

Эту информацию глава британского оборонного ведомства довел до министра обороны России Сергея Шойгу, который позвонил ему, чтобы высказать свою озабоченность относительно возможного применения Украиной грязной радиоактивной бомбы.

В телефонном разговоре Шойгу сообщил Уоллесу, что подобные действия со стороны киевских властей не только создадут дополнительную эскалацию в конфликте, но и могут привести к тому, что он станет неконтролируемым.

Британский министр обороны ответил российскому коллеге, что, по имеющейся у него информации, Украина не будет взрывать грязную бомбу. Кроме этого, Уоллес отметил, что готов содействовать скорейшему урегулированию конфликта.