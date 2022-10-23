Протестующие в Кишинёве хотят создать народное правительство Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" в Кишинёве приняли резолюцию с решением создать альтернативное правительство.

Вечером 23 октября молдавские протестующие в Кишинёве обнародовали резолюцию, которая постановляет, что оппозиционеры создают народное правительство в Молдавии, которое будет действовать без координации с действующим президентом страны Майей Санду.

По данным СМИ, бессрочная акция протеста в Молдавии начала получать сопротивление со стороны полиции: накануне сотрудники МВД демонтировали палаточный городок возле здания молдавского правительства и попытались разогнать активистов.

В воскресенье оппозиция попыталась разбить палаточный лагерь возле здания Генеральной прокуратуры в Кишинёве, однако митингующих предупредили, что они могут находиться здесь не более четырёх часов.