В Германии экоактивисты забросали картину Клода Моне картофельным пюре

В воскресенье, 23 октября члены немецкой экологической группы забросали картофельным пюре картину Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме.

Это еще одна такая акция после того, как активисты в Англии несколько дней назад облили "Подсолнухи" Винсента Ван Гога томатным супом.

В воскресенье двое активистов из группировки "Последнее поколение" вошли в музей Барберини в Потсдаме и забросали картину Клода Моне Les Meules ("Стог сена") картофельным пюре. Позже они приклеили руки к стенам.

Они подчеркнули, что их действия являются "последним тревожным звоночком" перед лицом климатической катастрофы, сообщает The Guradian.

"Люди голодают, люди мерзнут, люди умирают. Нам грозит климатическая катастрофа, и вы боитесь только томатного супа или картофельного пюре на картине. Знаете, чего я боюсь? Я беспокоюсь, потому что наука говорит нам, что мы не сможем прокормить свои семьи в 2050 году", - сказал один из активистов.

Активисты указали, что решили сделать "Моне сценой, а посетителей публикой", чтобы передать свое сообщение.

В прошлом году члены поколения Letztze организовали голодовку перед зданием Рейхстага в Берлине. Они протестовали против бездействия политиков перед лицом климатического кризиса. Они также перекрыли самые загруженные автомагистрали Германии.

Девять дней назад активисты движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.