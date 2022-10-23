Писатель Салман Рушди потерял зрение после теракта в Нью-Йорке

Писатель Салман Рушди потерял зрение в результате нападения на него во время выступления в НьюЙорке 12 августа.

Агент автора Эндрю Уайли сообщил об этом испанской газете El País в кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки. Британско-индийский писатель также не мог пошевелить одной рукой, потому что нервы были перерезаны во время нападения с ножом.

На вопрос газеты, как себя чувствует Рушди спустя почти два с половиной месяца после нападения, Уайли объяснил: «Раны глубокие (...) Он получил три серьезных раны на шее и еще 15 на спине и верхней части тела. Это было жестокое нападение».

Где сейчас находится Рушди и лечится ли он в больнице, агент не сообщил. «Я не могу дать никакой информации о его местонахождении. Но могу сказать, что он выживет. И это самое главное», - сказал он

Лауреат Букеровской премии получил ножевое ранение на мероприятии в Чатокуа, штат Нью-Йорк, 12 августа. Ему пришлось перенести экстренную операцию и время от времени проводить искусственную вентиляцию легких. 24-летнего злоумышленника задержали.