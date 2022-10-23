В этом году Франкфуртскую книжную ярмарку посетило более 180 000 человек, из которых более половины посетителей - специалисты (93 000), рассказали организаторы в воскресенье в конце последнего дня ярмарки.

После двух лет ограничений из-за пандемии 74-я Франкфуртская книжная ярмарка снова прошла без каких-либо серьезных ограничений. Свои новинки представили в общей сложности 4000 экспонентов из 95 стран мира.

В этом году книжная выставка была особенно политической. «В разгар удручающей глобальной политической ситуации эта ярмарка подала важные сигналы: во времена горячих дебатов личное общение является противоядием от поляризации», — заявил в воскресенье директор книжной ярмарки Юрген Боос.

Многочисленные дебаты, лекции и чтения были посвящены таким темам, как война России против Украины, ситуация в Иране и Афганистане и другим.

В субботу во Франкфурт приехала Елена Зеленская. Вместе с первой леди Германии Эльке Бюденбендер она взяла шефство над книжным проектом для детей, бежавших из Украины. По ее словам, это была «небольшая попытка залечить раны».

И, конечно же, на ярмарке присутствовали многочисленные авторы, в том числе Донна Леон, Асли Эрдоган, Ян Кершоу и Дёрте Хансен. Климатическая активистка Луиза Нойбауэр представила свою новую книгу, которую она написала вместе с бабушкой. Свои книги представили также актриса Диана Крюгер и певица Джудит Олофернес. Наконец, в воскресенье в церкви Паульскирхе украинскому писателю Сергею Жадану была вручена Премия мира.

В прошлом году более 73 000 посетителей посетили книжную ярмарку с ограниченным тиражом, и около 130 000 пользователей также воспользовались цифровыми предложениями. Общее количество посетителей в этом году все еще намного ниже, чем до коронавируса: в 2019 году их посетило около 300 000 человек.