Глава МИД Украины прокомментировал ситуацию с «грязной бомбой»

Дмитрий Кулеба ответил на обвинения в изготовлении Украиной «грязной ядерной бомбой».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения в изготовлении Киевом «грязной ядерной бомбы».

"Украина остается приверженцем принципов договора о нераспространении ядерного оружия. Никаких "грязных бомб" у нас нет и покупать их мы не собираемся", - заявил Кулеба.

Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщила, что власти Украины планируют на своей территории провокацию с использованием "грязной ядерной бомбы" для того, чтобы обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Грязная бомба - это вид ядерного оружия предназначенный для радиоактивного заражения местности, а не для уничтожения объектов противника.