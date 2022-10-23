Люди на 8% состоят из вирусов: какую роль вирусная ДНК играет в геноме человека

Эндогенные ретровирусы человека, составляют около 8% человеческого генома, оставшиеся от инфекций, от которых миллионы лет назад страдали предки человечества-приматы.

Подобно современному ВИЧ, эти древние ретровирусы должны были вставлять свой генетический материал в геном своего хозяина, чтобы размножаться.

Обычно этот вид вирусного генетического материала не передается из поколения в поколение.

Но некоторые древние ретровирусы приобрели способность заражать половые клетки, такие как яйцеклетки или сперматозоиды, которые действительно передают свою ДНК будущим поколениям.

Нацеливаясь на половые клетки, эти ретровирусы на протяжении миллионов лет внедрялись в геномы предков человека и могут иметь значение для того, как исследователи сегодня проводят скрининг и тестирование на наличие заболеваний.