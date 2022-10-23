Молдова объявила о дефиците электроэнергии с завтрашнего дня

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну написал в своем Telegram, что в 24 октября в стране начнется дефицит электроэнергии.

Спыну отметил, что контракты Energocom не покрывают потребления электроэнергии с 7.00 до 23.00.

По этой причине для Молдавской ГЭС будет выделено больше газа.

Предпринимателям рекомендовано отключить декоративное и и рекламное освещение, перейти на индивидуальные генераторы.