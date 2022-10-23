Молдова объявила о дефиците электроэнергии с завтрашнего дня
2022-10-23 20:53
Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну написал в своем Telegram, что в 24 октября в стране начнется дефицит электроэнергии.
Спыну отметил, что контракты Energocom не покрывают потребления электроэнергии с 7.00 до 23.00.
По этой причине для Молдавской ГЭС будет выделено больше газа.
Предпринимателям рекомендовано отключить декоративное и и рекламное освещение, перейти на индивидуальные генераторы.
Опубликовано: Светлана Репина
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