Молдова объявила о дефиците электроэнергии с завтрашнего дня

2022-10-23 20:53

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну написал в своем Telegram, что в 24 октября в стране начнется дефицит электроэнергии.

Спыну отметил, что контракты Energocom не покрывают потребления электроэнергии с 7.00 до 23.00. 

По этой причине для Молдавской ГЭС будет выделено больше газа. 

Предпринимателям рекомендовано отключить декоративное и и рекламное освещение, перейти на индивидуальные генераторы.

Опубликовано: Светлана Репина