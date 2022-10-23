Депутат Гайдукевич: Украина пытается втянуть Беларусь в конфликт

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич в интервью Ura.ru заявил, что Киев пытается втянуть республику в украинский конфликт.

Он напомнил, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект о признании Беларуси оккупированной Российской Федерацией.

Гайдукечив считает это попыткой спровоцировать Беларусь, втянуть ее в конфликт. При этом он подчеркнул, что республика не поддастся на провокации.

Олег Гайдукевич отметил, что главная задача Беларуси – укрепить границу, не допустить, чтобы России нанесли удар в спину.