Депутат Гайдукевич: Украина пытается втянуть Беларусь в конфликт
2022-10-23 21:00
Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич в интервью Ura.ru заявил, что Киев пытается втянуть республику в украинский конфликт.
Он напомнил, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект о признании Беларуси оккупированной Российской Федерацией.
Гайдукечив считает это попыткой спровоцировать Беларусь, втянуть ее в конфликт. При этом он подчеркнул, что республика не поддастся на провокации.
Олег Гайдукевич отметил, что главная задача Беларуси – укрепить границу, не допустить, чтобы России нанесли удар в спину.
Опубликовано: Светлана Репина
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