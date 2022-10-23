Мадонна ошеломила поклонников признавшись в обрезании
Мадонна выступила с признанием в социальных сетях, что не делала обрезание, что привело ее поклонников в замешательство.
64-летняя королева поп-музыки сообщила своим поклонникам, что она никогда не подвергалась обрезанию - операции на мужских гениталиях.
На черном экране она написала: "Я должна сделать признание", за которым последовало несколько селфи с необычным признанием, нацарапанным по одному слову за раз.
На последнем фото Мадонна снимает свою прозрачную юбку и надевает ее через голову. Над изображениями она написала: "Я не была обрезана".
Певица поделилась игривым видео TikTok в Интернете, где она высказала предположение, что идентифицирует себя как гея, в клипе она пытается выбросить пару ярко-розовых трусиков в мусорное ведро в ванной.
Опубликовано: Силивончик Алина
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