В Италии разгорелись жаркие споры из-за портретов Муссолини
Даже через сто лет после провозглашения на Апеннинах фашистского режима и 77 лет с момента казни Бенито его фигура по-прежнему будоражит страну.
В Италии началась бурная кампания по избавлению от фотопортретов диктатора фашистского режима Муссолини, сообщает Российская газета.
Сначала производитель вин Lunardelli объявил, что перестанет выпускать бутылки с наклейкой с изображением Муссолини. Потом, незадолго до создания нового кабмина Италии, который возглавила лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони, вспыхнул скандал в связи с использованием портретов Дуче в правительственных зданиях.
Речь идет о выставке, приуроченной к 90-летию со дня открытия Минэкономразвития Италии, а также посте экс-министра экономического развития Пьера Луижи Берсани, который посетовал, что министерство расположило его фото рядом с портретом Муссолини.
В министерстве политика услышали и сразу сняли фото Дуче "во избежание разногласий". Тем не менее, избежать полемики не удалось: некоторые деятели напомнили, что фото Бенито Муссолини висит в портретной галерее палаццо Киджи рядом с портретами других глав итальянского правительства.
Это обстоятельство возмутило и Всеобщую итальянскую конфедерацию труда - крупнейшее профсоюзное объединени Италии, которое окрестило инцидент "вопиющим" и "печальным".
По другой стороне баррикад оказался новый глава Сената страны Иньяццо Ла Русса, который назвал стремление избавиться от портретов Муссолини "культурой отмены".
Ла Русса, коллекционирующий фашистскую атрибутику, водрузил в своей гостиной статую Дуче. И отметил, что портрет диктатора висит и в Минобороны, а обелиск с надписью Mussolini Dux ("Муссолини - вождь") по-прежнему находится перед римским Стадио Олимпико
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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