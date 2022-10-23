В Италии разгорелись жаркие споры из-за портретов Муссолини

Даже через сто лет после провозглашения на Апеннинах фашистского режима и 77 лет с момента казни Бенито его фигура по-прежнему будоражит страну.

В Италии началась бурная кампания по избавлению от фотопортретов диктатора фашистского режима Муссолини, сообщает Российская газета.

Сначала производитель вин Lunardelli объявил, что перестанет выпускать бутылки с наклейкой с изображением Муссолини. Потом, незадолго до создания нового кабмина Италии, который возглавила лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони, вспыхнул скандал в связи с использованием портретов Дуче в правительственных зданиях.

Речь идет о выставке, приуроченной к 90-летию со дня открытия Минэкономразвития Италии, а также посте экс-министра экономического развития Пьера Луижи Берсани, который посетовал, что министерство расположило его фото рядом с портретом Муссолини.

В министерстве политика услышали и сразу сняли фото Дуче "во избежание разногласий". Тем не менее, избежать полемики не удалось: некоторые деятели напомнили, что фото Бенито Муссолини висит в портретной галерее палаццо Киджи рядом с портретами других глав итальянского правительства.

Это обстоятельство возмутило и Всеобщую итальянскую конфедерацию труда - крупнейшее профсоюзное объединени Италии, которое окрестило инцидент "вопиющим" и "печальным".

По другой стороне баррикад оказался новый глава Сената страны Иньяццо Ла Русса, который назвал стремление избавиться от портретов Муссолини "культурой отмены".

Ла Русса, коллекционирующий фашистскую атрибутику, водрузил в своей гостиной статую Дуче. И отметил, что портрет диктатора висит и в Минобороны, а обелиск с надписью Mussolini Dux ("Муссолини - вождь") по-прежнему находится перед римским Стадио Олимпико