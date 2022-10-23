Смертельно опасные: от каких растений лучше держаться как можно дальше

В мире есть немало милых и красивых с виду растений, однако они способны даже убить, причем за считанные часы.

Какие растения считаются самыми опасными в мире и могут нанести немалый вред?

Манцинелловое дерево

Оно самое ядовитое в мире, растет на морских побережьях Карибского моря, а также Южной и Центральной Америки, Мексиканского залива, на Галапагосских островах.

Его плоды похожи на небольшие яблоки и имеют сладкий манящий запах. Когда-то они унесли много жизней испанских конкистадоров, пиратов и обычных европейских моряков, которые пытались утолить голод вкусно пахнущими плодами.

Но плоды еще не основная опасность этого дерева. Все его части - листья, кора, плоды, цветы содержат ядовитый млечный сок, который, попадая на кожу, может вызвать болезненные ожоги, сопровождающиеся появлением волдырей и воспалением. Сок настолько токсичный, что способен прожечь тонкую хлопчатобумажную ткань.



Даже просто находиться под таким деревом смертельно опасно, особенно в дождь: стекающие с листьев манцинеллового дерева капли росы или воды становятся такими же токсичными, как и его сок.

Гимпи-гимпи

Это австралийское растение дальний родич крапивы, однако жжет в сотни раз сильнее. В его волосках содержится опасный нейротоксин, который при прикосновении вызывает болючие ожоги. Люди, пережившие такой контакт уверяют, что это вроде смеси ожогов от огня, кислоты и удара электричеством.

Боль может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Проблема в том, что это растение не очень бросается в глаза. Оно похоже на куст с раскидистыми листьями - вроде лопуха.



Но опасность гимпи-гимпи не только в прикосновении: его волоски отрываются от листьев и витают в воздухе, обжигая горло и вызывая кровотечение из носа.

Клещевина обыкновенная

Его нередко сажают на клумбах и огородах по причине красоты. Но не все знают, что семена такого растения содержат смертельно опасный яд рицин, который занесен в книгу рекордов Гиннеса по причине исключительной токсичности.

При попадании в организм этого яда итог может быть плачевным: начнется смертельно опасное обезвоживание, резко снижается кровяное давление, все это сопровождается нестерпимой болью в животе, а также рвотой и диареей. Противоядие создать ему пока не удалось.

Борщевик Сосновского

Это распространенное растение, в том числе - в наших широтах. Его сок при попадании на кожу повышает чувствительность к солнечным лучам, это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам. При попадании в глаза вообще может наступить полная слепота.



Цербера

Оно встречается в Индии, Вьетнаме, Шри Ланке, Камбодже и Мьянме. Цербера содержит токсичный сок - церберин. Этот сок блокирует прохождение в сердечной мышце ионов кальция, что вызывает замедление биения сердца - вплоть до полной его остановки.



Цербера такая ядовитая, что и дым от костра из его веток вызывает интоксикацию.