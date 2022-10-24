Депутаты парламента Эстонии нашли способ защититься от нападения России

"Противопехотная мина - это дешевое и эффективное средство, оказывающее на врага мощное психологическое воздействие", - полагает Лаанеотс

Представитель минобороны Эстонии Томас Мел заявил, что ведомство подготовит свою оценку целесообразности такого законопроекта, так как вопрос имеет как национальное, так и международное значение. При этом Мел подчеркнул, что в данный момент не видит необходимости в накоплении пассивных противопехотных мин.