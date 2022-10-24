Депутаты парламента Эстонии нашли способ защититься от нападения России
Бывший глава Сил обороны Эстонии при поддержке 19 депутатов предложили существенно повысить оборонный потенциал страны.
Бывший глава Сил обороны Эстонии Антс Лаанеотс при поддержке 19 депутатов предложили существенно повысить оборонный потенциал страны. Парламентарии предлагают выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин.
Депутаты полагают, что участие в Оттавском соглашении подрывает обороноспособность государства на фоне военной угрозы, исходящей от России.
"Противопехотная мина - это дешевое и эффективное средство, оказывающее на врага мощное психологическое воздействие", - полагает Лаанеотс
Представитель минобороны Эстонии Томас Мел заявил, что ведомство подготовит свою оценку целесообразности такого законопроекта, так как вопрос имеет как национальное, так и международное значение. При этом Мел подчеркнул, что в данный момент не видит необходимости в накоплении пассивных противопехотных мин.
Опубликовано: Максим Алексеев
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