Войска КНДР открыли огонь из РСЗО по кораблю Южной Кореи в ответ на предупреждение

Издание Reuters рассказало об инциденте с участим северокорейских и южнокорейских военных в море, который произошёл накануне.

24 октября американская газета Reuters сообщила, что южнокорейские войска открыли предупредительный огонь в сторону военного корабля Северной Кореи в момент, когда судно КНДР пересекло линию разграничения.

Центральное телеграфное агентство Кореи уведомляет, что в ответ военные корабли Северной Кореи открыли огонь по южнокорейским судам из реактивных систем залпового огня.

К текущему моменту остаётся неизвестным, привели ли действия КНДР к гибели военных Южной Кореи, однако ЦТАК утверждает, что южнокорейские войска сделали лишь предупредительный выстрел.