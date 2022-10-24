Войска КНДР открыли огонь из РСЗО по кораблю Южной Кореи в ответ на предупреждение
2022-10-24 00:32
Издание Reuters рассказало об инциденте с участим северокорейских и южнокорейских военных в море, который произошёл накануне.
24 октября американская газета Reuters сообщила, что южнокорейские войска открыли предупредительный огонь в сторону военного корабля Северной Кореи в момент, когда судно КНДР пересекло линию разграничения.
Центральное телеграфное агентство Кореи уведомляет, что в ответ военные корабли Северной Кореи открыли огонь по южнокорейским судам из реактивных систем залпового огня.
К текущему моменту остаётся неизвестным, привели ли действия КНДР к гибели военных Южной Кореи, однако ЦТАК утверждает, что южнокорейские войска сделали лишь предупредительный выстрел.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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