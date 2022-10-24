Симоньян уволила Красовского с телеканала RT за слова про детей Украины

Российская телеведущая Маргарита Симоньян сообщила, что уволила журналиста Антона Красовского с телевизионного канала Russia Today.

24 октября журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян, с 2005 года занимающая пост главного редактора канала Russia Today, сообщила об увольнении с RT журналиста Антона Красовского.

Причиной увольнения Красовского Симоньян назвала его недавнее высказывание об украинских детях, когда уже бывший репортёр Russia Today призвал "топить и сжигать" несовершеннолетних украинцев, испытывающих неприязнь к русским.

По словам Маргариты Симоньян, высказывание Антона Красовского звучит "дико и омерзительно", и главред RT уверена, что оно было вызвано временным помешательством.