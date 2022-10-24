Мэр Берлина заявила, что у города больше нет возможностей принимать беженцев из Украины

Мэр Берлина Франциска Гиффи заявила, что город находится на пределе своих возможностей. Речь идет о беженцах из Украины.

Гиффи подчеркивает, что "скоро не хватит коек и денег для оказания помощи". Сейчас в немецкой столице проживает 100 тысяч украинцев.

"Мы, особенно города-государства, и особенно Берлин - главный центр притяжения беженцев. Мы почти исчерпали свои возможности", - сказала она в интервью Bild am Sonntag.

Гиффи призвал правительство пожертвовать больше недвижимости, "чтобы хорошо разместить людей", "финансировать огромные расходы" и "справедливо распределить" беженцев по всей Германии.

Глава Немецкого союза городов и муниципалитетов Герд Ландсберг также заявил газете, что нужны конкретные меры, а не просто резолюции.

"Варианты размещения ограничены. Уже сданы гостиничные номера и готовятся коллективные места для проживания, например, в спортзалах", — сказал он.

По словам Гиффи, уже 340 тысяч людей из Украины получили помощь в Берлине после приезда в Германию. До сих пор в столице проживало 100 тысяч украинцев.