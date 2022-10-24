Уехавший из России шоумен Александр Гудков вернулся в Москву
Об этом стало известно из ролика телеведущей Аллы Михеевой из московского театра-кабаре, где Гудков запечатлен рядом с Агатой Муцениеце.
Известный российский шоумен с началом частичной мобилизации покинул Россию, но недавно одного из сценаристов «Вечернего Урганта» опять видели в Москве.
Он вернулся без помпы и шумных анонсов в соцсетях, сообщает Рамблер.
О возвращении Александра Гудкова стало известно из публикации ведущей Первого канала Аллы Михеевой. Артистка выложила в соцсетях ролик из московского театра-кабаре, где Гудков запечатлен рядом с артисткой Агатой Муцениеце.
Знаменитости побывали на представлении Екатерины Варнавы, которая недавно рассталась с режиссером Александром Молочниковым. К слову, экс-супруг Варнавы был замечен в Центральном парке в Нью-Йорке вместе с другой возлюбленной - продюсером Софьей Капковой.
Молочников и Варнава состояли в отношениях два года. Режиссер рассказала, что они поженились весной, а через два месяца - официально развелись.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Войска КНДР открыли огонь из РСЗО по кораблю Южной Кореи в ответ на предупреждение
В Бразилии бывший депутат-болсонарист ранил гранатой полицейских, пришедших его арестовывать
Шойгу экстренно переговорил сразу с тремя министрами обороны — Англии, Турции и Франции
Китай может потеснить США на рынке экспорта оружия
The New Yorker: Пентагон предупредил Киев об окончании поставок РСЗО HIMARS