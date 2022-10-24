Великобритания подозревает российское судно в обрыве кабелей на дне Северного моря

Подводные электрические кабели между Шетландскими островами и Англией были оборваны, и контакт с некоторыми частями Великобритании был потерян, пишет Daily Mail.

По информации источника, подозрения в диверсии пали на Россию после того, как выяснилось, что рядом с перерезанными кабелями проплывало российское научно-исследовательское судно.

В четверг, 20 октября, был перерезан подводный кабель, соединяющий Шетландские острова с материком — территория Англии находится примерно в 200 километрах от Шетландских островов. Как сообщали тогда СМИ, в том числе была прервана телефонная и интернет- связь.

Уже тогда некоторые жители Шетландских островов предположили, что за этим могли стоять россияне. Аналогичную теорию выдвинул адмирал Тони Радакин. Командующий британскими вооруженными силами заявил, что РФ способна на такого рода диверсии.

Подозрения жителей Шетландских островов еще больше усилились после последних фактов. Как сообщает Daily Mail, выяснилось, что недалеко от оборванных кабелей проплывало российское научно- исследовательское судно "Академик Борис Петров".

"Новые данные показывают, что научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" прошло Шетландско-Оркнейский проход за несколько часов до этого", — говорится в статье.

Выяснилось якобы, что российское судно покинуло Калининград 17 октября. "Академик Борис Петров" изначально должен был пересечь Ла-Манш и уйти в Атлантику, но по неизвестным причинам, выйдя из одного из Датских проливов, изменил маршрут.