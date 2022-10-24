Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами на морской границе

Две Кореи обменялись предупредительными выстрелами в понедельник утром, обвинив друг друга в нарушении спорной морской границы одним из своих кораблей, что является новым эпизодом напряженной обстановки в течение последних недель.

Северокорейское торговое судно нарушило указанную северную ограничительную линию возле острова Пэннён в 3:42 по местному времени, а затем, как сообщается, отступило на север после предупредительных выстрелов южнокорейского флота, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

«Продолжающиеся провокации и необдуманные претензии Севера подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове и в международном сообществе», — говорится в заявлении того же источника, который призвал Пхеньян «немедленно остановить их».

Со своей стороны, армия Пхеньяна заявила, что через несколько минут южнокорейское военное судно нарушило де-факто границу от 2,5 до 5 километров, и северокорейская армия ответила ему десятью предупредительными выстрелами с западного побережья.

«Подразделения обороны западного побережья предприняли первую контрмеру, направленную на мощный отпор вражескому боевому кораблю, выпустив в 5:15 утра 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня в сторону территориальных вод, где было обнаружено движение военно-морского флота противника», — сообщил представитель генерального штаба северокорейской армии.

«Мы еще раз сделали строгое предупреждение врагам, стоящим за морскими провокациями, которые сопровождаются артиллерийским огнем и трансляцией трансграничных сообщений через громкоговорители», — заявил представитель сухопутных войск КНДР.

Морская буферная зона была создана в соглашении 2018 года, направленном на предотвращение напряженности между двумя Кореями. Но в последние недели они усилились, после того как Пхеньян провел несколько ракетных пусков и артиллерийских обстрелов в водах своего восточного и западного побережья.

Северная Корея недавно активизировала испытания оружия, описанные как имитация тактических ядерных ударов по целям в Южной Корее. Сеул и Вашингтон рассчитывают, что Пхеньян, который считает, что ему угрожают американские, южнокорейские и японские военные маневры в регионе, вскоре возобновит свои ядерные испытания, которые станут седьмыми по счету.