США, Британия и Франция отвергли данные о имеющейся «грязной бомбе» у Киева
Главы МИД Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом "грязной бомбе".
В понедельник утром на сайте Госдепартаментом США появилось заявление, в котором говорится о том, что Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции отвергают все предупреждения России о том, что Украина готовится к применению так называемой "грязной бомбы" на своей территории.
Представители западных стран подтвердили решимость продолжать поддерживать Украину и осудили использование Россией предлогов для дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее РИА Новости со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщали, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию и усилить конфликт.
Опубликовано: Елена Калиновская
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