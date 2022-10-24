США, Британия и Франция отвергли данные о имеющейся «грязной бомбе» у Киева

Главы МИД Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом "грязной бомбе".

В понедельник утром на сайте Госдепартаментом США появилось заявление, в котором говорится о том, что Главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции отвергают все предупреждения России о том, что Украина готовится к применению так называемой "грязной бомбы" на своей территории.

Представители западных стран подтвердили решимость продолжать поддерживать Украину и осудили использование Россией предлогов для дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщали, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию и усилить конфликт.