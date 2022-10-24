Иран заявил о поставке 40 турбин для газопроводов в Россию

Иран объявил в воскресенье, 23 октября, о подписании контракта с Россией на поставку 40 турбин, что сможет существенно оживить газопроводные системы, обслуживание которых затрудненно с введением западных санкций.

«Промышленные успехи Ирана не ограничиваются областью ракет и беспилотников», заявил исполнительный директор Иранской газовой компании (Iranian Gas Engineering and Development Company).

«В настоящее время 85% установок и оборудования, необходимых газовой отрасли, производятся внутри страны, и с учетом этих мощностей недавно был подписан контракт на экспорт в Россию 40 турбин иранского производства», — сказал чиновник.

Ранее «Газпром» неоднократно заявлял, что санкции помешали обслуживанию газовой инфраструктуры России, в частности, заблокировали возвращение турбины Siemens, отправленной в Канаду для ремонта.