Иран заявил о поставке 40 турбин для газопроводов в Россию
Иран объявил в воскресенье, 23 октября, о подписании контракта с Россией на поставку 40 турбин, что сможет существенно оживить газопроводные системы, обслуживание которых затрудненно с введением западных санкций.
«Промышленные успехи Ирана не ограничиваются областью ракет и беспилотников», заявил исполнительный директор Иранской газовой компании (Iranian Gas Engineering and Development Company).
«В настоящее время 85% установок и оборудования, необходимых газовой отрасли, производятся внутри страны, и с учетом этих мощностей недавно был подписан контракт на экспорт в Россию 40 турбин иранского производства», — сказал чиновник.
Ранее «Газпром» неоднократно заявлял, что санкции помешали обслуживанию газовой инфраструктуры России, в частности, заблокировали возвращение турбины Siemens, отправленной в Канаду для ремонта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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