Два ведра томатов с каждого с куста: эксперты подсказали, как для этого с осени подготовить в теплице идеальный грунт
Эта культура любит мягкую, плодородную почву, и желательно насытить ее заранее, чтобы к весне грунт был максимально питательным.
Томаты любят рыхлую, пористую, легкую почву. Потому, если земля глинистая, тяжелая, нужно добавить песка - 1 ведро на 2 кв. м. Также внести подкормку: полведра компоста на 1 погонный м, можно добавить мелкие древесные опилки.
Каждый год обязательно надо вносить раскислитель - например, гашеную известь (из расчета 1 ст. на 1 кв.м). Улучшить структуру почвы и повысить ее питательность помогут горчичный жмых, молотая яичная скорлупа, зола, измельченные сухие корочки овощей. Микс из этих ингредиентов вносить по 2-3 ст.л на 1 кв.м.
Еще обязательно нужно добавить такие компоненты, как суперфосфат и калемагнезию. Это удобрения пролонгированного действия, и к весне калий и фосфор уже будут доступны корням в полном объеме.
После внесения удобрений землю надо перекопать, чтобы все внесенные удобрения равномерно распределились. А затем - насыпать смесь сидератов. В идеале - если в этом составе есть горчица, люпин, рапс и вика.
После пролить теплицу водой - это позволит удобрениям лучше усвоиться, а сидератам - прорасти. Можно пролить еще и Байкалом ЭМ 1 (чтобы размножить хорошие грибки, улучшить микрофлору).
Когда сидераты поднимутся до 15-20 см, заделать их тяпкой в землю.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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