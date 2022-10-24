КНДР обстреляла из РСЗО нарушивший границу корабль ВМС Южной Кореи

Согласно сообщениям командования вооруженных сил Южной Кореи и КНДР, в ночь на понедельник, 24 октября и утром понедельника по местному времени произошла перестрелка между странами.

Обе стороны сообщают о взаимном нарушении морских вод. Инцидент усилил напряженность на полуострове, сохранявшуюся несколько недель.

Генеральный штаб южнокорейской армии сообщил, что ее ВМС произвели предупредительные выстрелы для сдерживания северокорейского подразделения, которое нарушило морскую границу между двумя странами.

В ответ, как говорится в сообщении северокорейской армии агентства KCNA, было произведено 10 залпов реактивной артиллерии, также предназначенных для предупреждения противника. По данным Пхеньяна, вражеский корабль также нарушил морские воды Северной Кореи.

Как отмечает Associated Press, неточно очерченная морская демаркационная линия уже привела к множеству инцидентов и даже столкновений с человеческими жертвами между военно-морскими силами обеих стран. В 2010 году в результате двух нападений погибли 50 южнокорейских моряков.

Недавний инцидент лишь обострил напряженность на полуострове, сохранявшуюся несколько недель. По его словам, Пхеньян осуществил серию пусков баллистических ракет в ответ на "провокационные маневры" американских и южнокорейских войск. С 25 сентября Северная Корея запустила в море 15 баллистических ракет и сотни ракет "Арила".

Сеул и Вашингтон проводят периодические маневры, носящие оборонительный характер для отражения возможной агрессии с севера.