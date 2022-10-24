Дочь Сергея Бодрова Ольга скоро станет мамой
Судя по всему, это случится очень скоро. Ольга закончила ГИТИС и теперь развивает карьеру в кино, на ее счету уже несколько ролей.
Ольга Бодрова два года назад вышла замуж за артиста Сергея Быстрова, а теперь стало известно, что она ждет первенца, сообщает СтарХит.
Будущая мама не называет дату родов, но, судя по размеру живота, это случится очень скоро. Ольга закончила ГИТИС и теперь развивает карьеру в кино. На счету актрисы уже несколько ролей.
«Мне интересна актерская профессия, а не некие конкретные достижения в ней. Что касается призов и наград, то это всегда приятно, однако мне важнее встреча со зрителем. Если люди подходят, делятся эмоциями после фильма либо спектакля, значит, искусство имеет влияние. Я чувствую ответственность за продолжение династии, стараюсь нести ее, как могу», — призналась девушка.
О личной жизни 24-летняя дочь Сергея Бодрова предпочитает не рассказывать. Но ранее признавалась, что боялась идти по стопам покойного отца, потому что чувствовала себя неуверенно.
Сергей Бодров ушел из жизни в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье. У артиста остались жена и сын с дочерью. Ольге на момент трагедии было всего четыре года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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