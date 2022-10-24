Дочь Сергея Бодрова Ольга скоро станет мамой

Судя по всему, это случится очень скоро. Ольга закончила ГИТИС и теперь развивает карьеру в кино, на ее счету уже несколько ролей.

Ольга Бодрова два года назад вышла замуж за артиста Сергея Быстрова, а теперь стало известно, что она ждет первенца, сообщает СтарХит.

Будущая мама не называет дату родов, но, судя по размеру живота, это случится очень скоро. Ольга закончила ГИТИС и теперь развивает карьеру в кино. На счету актрисы уже несколько ролей.

«Мне интересна актерская профессия, а не некие конкретные достижения в ней. Что касается призов и наград, то это всегда приятно, однако мне важнее встреча со зрителем. Если люди подходят, делятся эмоциями после фильма либо спектакля, значит, искусство имеет влияние. Я чувствую ответственность за продолжение династии, стараюсь нести ее, как могу», — призналась девушка.

О личной жизни 24-летняя дочь Сергея Бодрова предпочитает не рассказывать. Но ранее признавалась, что боялась идти по стопам покойного отца, потому что чувствовала себя неуверенно.

Сергей Бодров ушел из жизни в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье. У артиста остались жена и сын с дочерью. Ольге на момент трагедии было всего четыре года.