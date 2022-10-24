Китай может потеснить США на рынке экспорта оружия

Экс-стратег Пентагона: Китай может потеснить США в статусе ведущего экспортера оружия.

24 октября РИА Новости сообщили, что бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман заявил о том, что Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире.

Холлман подчеркнул, что многие страны недовольны сложным бюрократическим процессом согласования продажи вооружений со стороны США, в то время как у Китая нет таких проблем и они не поставляют оружие в такое же большое число стран и поэтому более свободны в части доступности продукции.