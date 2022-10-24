Премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак после отказа Джонсона от борьбы за пост

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, 23 октября, что не будет баллотироваться в лидеры правящей Консервативной партии.

На практике это означает, что новым руководителем и, соответственно, премьер-министром страны станет бывший министр финансов Риши Сунак.

Джонсон, вернувшийся в Лондон из отпуска в Доминиканской Республике в связи с выборами в субботу утром, вопреки слухам на выходных официально не объявил, что намерен в них участвовать. Скорее всего, он утаивал это, потому что не мог заручиться необходимой поддержкой как минимум ста депутатов-консерваторов.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Джонсон утверждал, что ему удалось найти поддержку у 102 депутатов, но сказал, что сейчас неподходящее время для возвращения.

"Есть хорошие шансы, что я добьюсь успеха на выборах среди членов Консервативной партии и действительно вернусь на Даунинг-стрит в пятницу. Однако в последние дни я, к сожалению, пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Нельзя эффективно управлять без единой партии в парламенте", - написал Джонсон.

Если бы Джонсон получил достаточную поддержку со стороны депутатов, опросы рядовых членов показали, что в такой ситуации он победил бы Сунака.

С субботы сторонники Джонсона утверждают, что у него уже есть необходимая поддержка. Поскольку о них публично заявили менее 60 депутатов, эти утверждения были поставлены под сомнение. На это указывала и безуспешная попытка Джонсона убедить третьего кандидата, лидера палаты общин Пенни Мордаунт, сняться с гонки в его пользу.

Вдобавок ко всему, в минувшие выходные за Сунака выступили несколько политиков из другого крыла Консервативной партии, на поддержку которых Джонсон, безусловно, рассчитывал.

Среди них были: министр международной торговли Кеми Баденох, бывший министр внутренних дел в правительстве Лиз Трасс Суэлла Браверман (обе подумывали уйти, но решили не делать этого) и бывший глава группы сторонников жесткого Brexit Стив Бейкер.

В ответ на решение Джонсона Сунак написал в Твиттере: "Хотя он решил больше не баллотироваться на пост премьер-министра, я искренне надеюсь, что он продолжит вносить свой вклад в общественную жизнь дома и за рубежом. Борис Джонсон обеспечил Брексит и прекрасную программу вакцинации. Он провел нашу страну через некоторые из самых сложных испытаний, с которыми мы когда-либо сталкивались. Мы всегда будем ему благодарны за это".

Решение Джонсона не баллотироваться почти наверняка определяет, что для избрания нового консервативного лидера не потребуется голосование, поскольку шансы на то, что Пенни Мордаунт получит поддержку около 75 депутатов в течение дюжины или около того часов, ничтожны.

В этой ситуации Сунак будет объявлен лидером партии в понедельник, а после аудиенции у короля Карла III станет премьер-министром.