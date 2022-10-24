Администрация Херсона объявила о формировании в городе территориальной обороны

Власти объявили о формировании в городе территориальной обороны, в которую могут войти все желающие мужчины.

Администрация Херсона объявила о формировании в городе отрядов территориальной обороны, в которые могут вступить все оставшиеся в городе мужчины.

"Мужчины, которые несмотря на угрозы безопасности остались в городе, могут вступить в отряды территориальной обороны", - говорится в обращении.

В военно-гражданской администрации Херсона добавили, что жители города по-прежнему могут переправиться на левый берег Днепра через речной вокзал.