Администрация Херсона объявила о формировании в городе территориальной обороны
2022-10-24 09:38
Власти объявили о формировании в городе территориальной обороны, в которую могут войти все желающие мужчины.
Администрация Херсона объявила о формировании в городе отрядов территориальной обороны, в которые могут вступить все оставшиеся в городе мужчины.
"Мужчины, которые несмотря на угрозы безопасности остались в городе, могут вступить в отряды территориальной обороны", - говорится в обращении.
В военно-гражданской администрации Херсона добавили, что жители города по-прежнему могут переправиться на левый берег Днепра через речной вокзал.
Опубликовано: Максим Алексеев
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