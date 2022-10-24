Экоактивисты в Германии провели манифест и забросали картофельным пюре работу Моне

Клод Моне стал художником, оказавшимся в центре протестов, связанных с изменением климата, после того, как члены немецкой экологической группы в воскресенье забросали картофельным пюре одну из его картин в Потсдамском музее.

Двое протестующих забросали картину картофелем и приклеили свои руки к стене в музее Барберини в Потсдаме.

Через девять дней после того, как Just Stop Oil вылила томатный суп на подсолнухи Винсента ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, двое активистов из группы Последнее поколение, вошли в музей Барберини и облили картину Моне "Стога сена" картофелем, прежде чем приклеить свои руки к стене.

Протестующие заявили, что этот трюк был задуман как тревожный сигнал перед лицом климатической катастрофы. “Люди голодают, люди мерзнут, люди умирают”, - сказал один из активистов в видеозаписи инцидента, опубликованной в твиттере.