Экоактивисты в Германии провели манифест и забросали картофельным пюре работу Моне
Клод Моне стал художником, оказавшимся в центре протестов, связанных с изменением климата, после того, как члены немецкой экологической группы в воскресенье забросали картофельным пюре одну из его картин в Потсдамском музее.
Двое протестующих забросали картину картофелем и приклеили свои руки к стене в музее Барберини в Потсдаме.
Через девять дней после того, как Just Stop Oil вылила томатный суп на подсолнухи Винсента ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, двое активистов из группы Последнее поколение, вошли в музей Барберини и облили картину Моне "Стога сена" картофелем, прежде чем приклеить свои руки к стене.
Протестующие заявили, что этот трюк был задуман как тревожный сигнал перед лицом климатической катастрофы. “Люди голодают, люди мерзнут, люди умирают”, - сказал один из активистов в видеозаписи инцидента, опубликованной в твиттере.
Опубликовано: Силивончик Алина
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