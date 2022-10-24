Президент Казахстана утвердил новую Военную доктрину

«Мультимедийка» в авто, может быть не менее опасна, чем алкоголь

К таким результатам пришли ученые, исследовав, то как люди взаимодействуют с мультимедийной системой в авто. В среднем водитель тратит 16 секунд на мультимедийку.

Подробнее...