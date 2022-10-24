Президент Казахстана утвердил новую Военную доктрину

2022-10-24 09:56

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана.

Проезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана. Документ призван повысить обороноспособность страны.

Вооруженные силы Казахстана будут адаптированы для отражения любых кгроз. Особое внимание планируется уделить развитию Сил специальных операций.

Указ президента о вводе в действие Военной доктрины уже вступил в законную силу.

Опубликовано: Максим Алексеев