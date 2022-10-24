Божанов пытался ограбить банк в Питере

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", актёр Андрей Божанов пытался ограбить банк, чтобы попасть за решётку и не платить кредиты.

Актер Андрей Божанов пытался ограбить банк в Санкт-петербурге для того, чтобы быть заключённым под стражу, и не платить по кредитам, но против него возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”, наказание по которой лишение свободы сроком на 15 лет.

Артист требовал деньги, наставив на сотрудницу банка, которая находилась под пуленепробиваемым стеклом, пистолет.