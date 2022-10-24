Глава ЕБРР считает, что план Маршалла для Украины пока неосуществим

Накануне канцлер Германии объявил европейский саммит в Берлине по выработке плана Маршалла для Украины, но глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо не разделяет оптимизма немецкого политика.

В интервью WELT француженка объясняет, что может поддерживать экономику Украины, и как она оценивает «план Маршалла» Олафа Шольца.

«В 2022 году мы инвестируем в Украину более одного миллиарда евро. Половину рисков несем мы сами, а другую половину несут щедрые доноры через гарантии. Деньги идут в основном на поддержку ликвидности жизненно важной инфраструктуры», - рассказала г-жа Рено-Бассо.

Среди проектов, которые финансирует ЕБРР: компании в энергетическом секторе, в транспортном секторе (в железнодорожном транспорте), поставки продуктов питания, а также банковский сектор и фармацевтическая промышленность, отметила глава банка.

Примером такой поддержки стало финансирование «Нафтогаза». В июне ЕБРР предоставил «Нафтогазу» кредит в размере 300 млн евро на покупку газа.

Кроме того, ЕБРР не оставляет без внимания европейские проблемы, связанные с приемом украинских беженцев.

«Недавно мы начали оказывать финансовую поддержку муниципалитетам, потому что число беженцев очень велико и необходимо организовать уход за ними», - отметила Рено-Бассо.

Что касается обещанного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «международного плана Маршалла» для Украины, то Рено-Бассо считает, что «немецким компаниям еще слишком рано думать о новых инвестициях в Украину».

«Мы говорим о финансировании в данный момент, чтобы поддерживать страну. Не забывайте: в разрушенных регионах до сих пор ведутся бои. Иностранные инвестиции для восстановления Украины придут, но на это потребуется время», - отметила риски банкир.